Una ’nuova’ Carmen al teatro Sperimentale

E’ una ‘Carmen’ molto particolare quella che andrà in scena domani sera, ore 21.15, al Teatro Sperimentale di Ancona. Non l’opera lirica a cui siamo abituati, né una rappresentazione in forma di concerto. E’ piuttosto una rivisitazione del capolavoro di Bizet che unisce il canto alla parola, al racconto.

All’inizio di ognuno dei quattro atti il noto attore e doppiatore Luca Violini darà voce ai pensieri di Don Josè, narrando la vicenda dal suo punto di vista. Sul palco ci sarà poi il ‘vero’ Don Josè, interpretato da Dario Ricchizzi, insieme a Carmen (Jonaina Salvador), Micaela (Martina Malatini) ed Escamillo (Giulio Boschetti). I quattro personaggi sono in costume, mentre la scenografia è costituita da qualche oggetto di scena e da videoproiezioni ‘in tema’.

Lo spettacolo è firmato dal direttore e pianista Riccardo Serenelli, autore del testo letto da Violini, che suonerà insieme a Marco Santini (violino) e Roberto Lucanero (fisarmonica). Ogni personaggio ha una sua melodia, come ha dichiarato lo stesso Serenelli. Per Carmen quella zigana, per il torero Escamillo quella spagnola. Per Don Josè ci sono le ‘melodie del fato’, e per Micaela la musica è quasi chiesastica.

A interpretare la sigaraia più famosa della storia è Jonaina Salvador, solista dalla voce duttile e sensuale, che svolge un’intensa attività internazionale, ed è presidente dell’Associazione Andorra Lirica con cui organizza una prestigiosa stagione. Dario Ricchizzi, tenore dalla voce scura e potente, si è esibito spesso nel ruolo di Don Josè. Con loro ci sono Martina Malatini, soprano dalla voce sicura e svettante, e Giulio Boschetti, baritono dalla voce calda e brunita, che come solista ha collaborato con grandi direttori d’orchestra come Gusta Kuhn, Daniel Oren e Riccardo Muti.

Per info e prenotazioni: 3205623974