Una nuova casa per ospitare i ragazzi disabili

Il Giardino dei Bucaneve da 16 anni lavora per mettere le ali ai piedi dei ragazzi disabili e consentirgli di volare. La presidente Sonia Sdogati sostiene e lavora al progetto ‘Dopo di Noi’, ovvero cosa succederà ai figli quando i genitori non ci saranno più.

Il progetto specifico è nato in realtà nel 2017: ne beneficiano persone provenienti da diversi comuni dell’ambito territoriale 8. L’obiettivo principale è duplice: non solo seguire queste persone, ma anche fornire loro gli strumenti per diventare sempre più autonome. Era il 14 aprile del 2018 quando, in via Aldo Moro 14 a Serra De’ Conti, veniva inaugurato l’appartamento legato al progetto "Dopo di Noi" dell’associazione Il Giardino dei Bucaneve di Ostra Vetere: una casa in cui un gruppo di disabili, seguiti da operatori e volontari, ha iniziato a vivere insieme.

"La scorsa estate ci hanno comunicato che alla disdetta del contratto (novembre 2026) dobbiamo lasciare l’appartamento per cui abbiamo pensato di rispolverare un sogno nel cassetto e di dar vita alla Nuova Casa Franco Perticaroli – spiega Sonida Sdogati - Sarà una casa costruita secondo i principi della bioedilizia, con materiali a basso impatto ambientale e soluzioni innovative per garantire efficienza energetica e sostenibilità. Gli spazi saranno modulari e flessibili, progettati per adattarsi alle esigenze degli ospiti nel tempo. Pannelli solari, materiali naturali e tecnologie di domotica renderanno la struttura moderna e completamente accessibile".

Il tutto è stato reso possibile grazie all’immenso gesto dell’imprenditore di Serra dè Conti Antonello Verdini che ci ha donato 6000 mq di terreno edificabile. "Il progetto sarà presentato in Comune in questi giorni, il tempo tecnico dell’approvazione e si iniziano i lavori, prevista la chiusura dei lavori per la primavera 2026 si ci sono tante altre iniziative in Italia, anche se vengono avviate con fatica – prosegue la presidente Sdogati - il nostro progetto è stato avviato tra i primi 3 in Italia e il 1 nella Regione Marche. Purtroppo si sa poco perchè l’ultimo report del Ministero risale al 2016/2017 praticamente quando la legge 112 è stata avviata ed è diventata attuativa. Contiamo molto sugli imprenditori del territorio, che già hanno risposto in tanti al nostro appello e su tutte le persone. A breve avvieremo un Crowfounding per sostenere la realizzazione della Casa; visto il periodo di dichiarazione dei redditi, donare il 5x1000 CF 92023670422".

Il progetto ‘Nuova casa Franco Perticaroli’ ha ricevuto l’endorsement di Jovanotti, Marco Bocci, Dario Cassini, Paolo Calabresi ed ex calciatori come Max Tonetto e Simone Perrotta.