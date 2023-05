Una nuova sede per la Icam

Una nuova sede e una innovativa comunità energetica per la Icam a Castelbellino. Un taglio del nastro molto sentito, in particolar modo dei soci fondatori Icam, Walter e Andrea, con la presenza del sindaco Andrea Cesaroni e dei collaboratori della nuova avventura. Fondata nel 1993 da Walter Vitali e Andrea Contadini, l’azienda nel tempo ha acquisito ulteriori professionalità e competenze fino ad oggi in questa nuova avventura con il partner "Sgr efficienza energetica. "Siamo soddisfatti di aver ampliato la nostra offerta dai tradizionali servizi di installazione e manutenzione degli impianti termici e di trattamento dell’acqua anche con i servizi di efficientamento e di proposta utenze - ha spiegato Andrea Contadini -. Ma maggiore orgoglio è la creazione della comunità energetica Cer Lab Marche con i nostri partners MC2 srl e Bora srl". La Cna presente al taglio del nastro con i rappresentanti del comparto impiantistica, dell’Energia e della sede di Jesi-Vallesina, ha voluto accompagnare con convinzione questo percorso dei loro storici associati e augurano ad Andrea e Walter "un futuro di successi".

sa.fe.