"Una nuova società con protagonisti voi tifosi"

di Giacomo Giampieri

Due linee programmatiche per salvare il Città di Falconara. Un unico soggetto, una pluralità di soggetti, i tifosi, per compiere una missione che, oggi, va ben oltre il calcio a cinque femminile. Una costituenda società con una governance composta da nuovi soci e vecchi dirigenti. L’intenzione di confermare nome, brand e logo. È quanto è emerso martedì sera dall’assemblea pubblica che la società campione d’Italia e d’Europa ha organizzato al Circolo Leopardi di via dello Stadio, là dove tutto è cominciato. Il presidente Marco Bramucci, circondato dalla dirigenza al gran completo, ha illustrato passo dopo passo tutta l’evoluzione del club. Dai primi passi nel calcio a undici maschile nel 1995, 28 anni fa, alla riconversione in una realtà di calcio a cinque maschile prima, e femminile poi, di straordinario successo. "Se gli ultimi anni sono stati gloriosi dal punto di vista sportivo – la premessa del numero uno del Città di Falconara, Bramucci –, fuori dal campo problemi ce ne sono stati in particolare nei confronti di certe istituzioni che hanno cercato in tutti i modi di affossarci". Ha svelato anche alcune sanzioni ricevute dalla società. Alcune contestate e contestabili per presunte inefficienze, ma più che colmabili con una "semplice" mail. "Vi abbiamo voluto mostrare solo il buono, il bello, perché la squadra e i tifosi contavano più del resto. Questo ci ha permesso di vincere tutto in Italia e una Champions League a casa nostra, al PalaBadiali", ha continuato con non poca emozione. La situazione odierna, però, è tale da dover "essere risolta". Ma al contempo è tale "da non poter essere conciliata con la regolare attività sportiva – ha spiegato –. Dobbiamo rimuovere questa ‘Spada di Damocle’ che pende su di noi, sullo staff e sulle ragazze. Perché la partita di oggi è fuori dal campo". Quindi se il presidente Bramucci terrà fede alle incombenze passate, è iniziato un altro match contro il tempo. Quello che dovrà condurre "a creare una società ex novo con protagonisti voi tifosi, la nostra anima". Le due idee dalla riunione. La prima è quella di cercare quanti più sostenitori possibili, si spera in numero sempre maggiore, per assicurare di avere ancora un organico di valore. La seconda, la più ambiziosa: "Un azionariato popolare con protagonisti i tifosi, le Istituzioni, i partner, chiunque abbia a cuore il Città di Falconara". I 70 presenti hanno ricevuto e apprezzato gli sforzi profusi dal club. Ora palla a loro. "Perché la gente ci ha salvato, la gente ci salverà", la chiosa finale. Nuovo appuntamento con Istituzioni e sponsor presenti e futuri per lunedì 20 giugno alle 20, sempre al Circolo Leopardi.