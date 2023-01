Una nuova tac per l’ospedale "Un piccolo ma importante passo"

La nuova tac sta per arrivare all’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco. Mercoledì saranno eseguiti i lavori di carico e scarico del macchinario in via Leopardi, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità in quel punto. Della tac ce n’era grande bisogno al nosocomio cittadino. "Una piccola ma importante notizia positiva per Osimo, fra le tante ancora negative in tema di sanità e servizi sociali – aveva detto settimane fa il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. La tac va a sostituire quella donata dal Comune di Osimo nel 2004 che impedì la chiusura dell’allora ospedale di Osimo dell’Asl. Poca cosa, si dirà, rispetto alle attese dei cittadini. E’ vero ma è qualcosa che serve e che mantiene un servizio sanitario, altrimenti destinato come altri alla chiusura". I lavori necessari all’ampliamento del punto di primo intervento invece non sono ancora partiti. L’investimento è pari a 250mila euro circa: il punto di primo intervento sarà spostato nell’ala ovest così come la zona "prelievo" del laboratorio che sarà ricollocata. La carenza di personale e la ristrettezza degli spazi continuano quindi a essere un problema al pronto soccorso.