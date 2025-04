Una nuova tecnica per la ricostruzione del seno con patologie

Il benessere della donna passa attraverso la riscoperta e l’accettazione del proprio corpo. Tutto ciò grazie alla tecnica di ultima generazione ‘Total Aesthetic Breast and Reconstruction’ in uso nell’unità operativa di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche diretta dal dottor Michele Riccio (Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche) per la ricostruzione del seno afflitto da patologie oncologiche: "Abbiamo cambiato non solo la tecnologia, ma anche l’approccio nei confronti delle pazienti afflitte da carcinoma mammario _ spiega il dottor Riccio _. Una tecnica innovativa su cui stiamo basando tutta la nostra attività e se stiamo riuscendo in questo è grazie alla Direzione generale della nostra Azienda che ci sta supportando. Vorrei aggiungere che abbiamo avviato un ulteriore step nella tecnica da noi utilizzata, relativa alla ricostruzione del capezzolo, un altro salto di qualità. È possibile, infatti, applicare una protesi in silicone sotto cute che si trasforma quasi in un tatuaggio ben fatto e impercettibile alla vista".

Nel 2024 l’unità operativa multidisciplinare ha effettuato circa 500 interventi, 100 in più rispetto al 2023 grazie all’aumento delle sedute operatorie. "Con più interventi, grazie all’impegno messo in campo dall’azienda _ spiega il dottor Enrico Lenti, Direttore della Chirurgia Senologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche _ abbiamo ridotto di molto le liste d’attesa potendo garantire interventi alle pazienti con priorità A entro i 30 giorni come previsto dalle linee guida ministeriali. Questo è reso possibile dalla straordinaria capacità di fare squadra con i professionisti delle altre discipline".

Al tema della tecnica ‘Total breast reconstruction’ è dedicata la masterclass organizzata all’interno dell’AOU delle Marche dal dottor Riccio. L’iniziativa, parte del progetto ‘Well to be’, è fissata per oggi e domani. A proposito di novità, nel nuovo Atto Aziendale di AOUM è stato creato il Dipartimento di Oncologia all’interno del quale afferiscono tutte le discipline, dall’Oncologia alla Radiologia, dalla Chirurgia Senologica appunto a quella Ricostruttiva ed Estetica.