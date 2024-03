Una "nuova" Valentina Vezzali. Dalle pedane della scherma alla vetrina dell’Isola dei Famosi

Non è ancora ufficiale ma il suo nome è dato praticamente per certo: Valentina Vezzali sarà una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi che inizierà l’8 aprile su Canale 5, programma da quest’anno condotto da Vladimir Luxuria che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente. Il cast definitivo del reality non è ancora stato svelato ma tra i vari nomi che stanno circolando nelle ultime ore è spuntata anche quello della jesina Valentina Vezzali, campionessa olimpionica italiana di fioretto che ha da poco spento 50 candeline e da 8 ha lasciato le pedane. Lei, l’azzurra e la schermitrice più vincente della storia dello sport italiano, di sempre, lei che ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 prove vinte) e 30 titoli nazionali proverà a sfidare, sotto i riflettori delle telecamere, i concorrenti in gara. E conoscendo la sua tempra e la sua ‘tigna’ darà sicuramente del filo da torcere. Lo farà sotto stretta ‘sorveglianza’ delle telecamere a cui la campionessa jesina è ormai abituata, anhe alla luce della recente esperienza (per un anno e mezzo) di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. E’ ormai nell’mmaginario collettivo il siparietto del 2008 a "Porta a Porta", quando in studio duettò con l’ex premier Silvio Berlusconi pronunciando quel "Io da lei mi farei toccare" che le procurò una scia di polemiche e battute anche pesanti.

"La scherma è stata la mia vita – ha dichiarato nel 2016 la pluricampionessa olimpica dopo aver vinto l’argento a squadre ai Mondiali di Rio de Janeiro -, il fioretto mi accompagna da quando avevo poco più di sei anni ed insieme abbiamo condiviso emozioni, delusioni, medaglie, infortuni, lacrime di gioia e lacrime di rabbia. Lascio la pedana con la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare a questo affascinante sport e la certezza di aver ricevuto almeno altrettanto. Ho due splendidi figli e una famiglia meravigliosa e da tempo ho cominciato a misurarmi nella vita anche al di fuori della pedana, ma lasciare questo grande amore comunque non è facile. Ma di una cosa sono certa: la scherma mi ha insegnato a battermi e a non mollare mai. Ha formato il mio dna". A contendersi la vittoria con la Vezzali dovrebbero esserci Greta Zuccarello, nota per le sue esibizioni nel corpo di ballo di 5 Ciao Darwin. E poi l’attrice Maitè Yanes, recentemente apparsa al fianco di Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli nel cast della commedia "Il sesso degli angeli". E ancora, tra i naufraghi della nuova Isola ci saranno anche la rapper Beba, nome d’arte di Roberta Lazzerini, e l’attore palermitano Francesco Benigno, noto al grande pubblico per Mery per sempre e Ragazzi fuori.