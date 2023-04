Una Nuvoletta in meno sul Corso Chiude Crippa, storica tabaccheria

di Nicolò Moricci

Chiude la storica tabaccheria di Nuvoletta: Cristina Crippa lascia e va in pensione. Una notizia che è già nell’aria da un po’ di tempo, ma la clientela fatica ad immaginare altre persone dietro quel bancone. Nuvola, il padre di Cristina, non c’è più da 5 anni. La sua morte scioccò l’intera città. Col tempo, anche gli altri figli hanno lasciato. È rimasta solo Cristina col marito, Claudio Farinelli. Insieme, ogni mattina, sfoderano sorriso e gentilezza alla clientela che continua a sceglierli dopo 45 anni di attività. Lì, non si vendono solo sigarette e gratta e vinci: si cerca conforto, una parola carina, che valgono forse di più. "Il mio lavoro? Se non mi fosse piaciuto, non sarei rimasta qui per 45 anni", sottolinea Cristina. Quasi mezzo secolo di storia, per la tabaccheria di corso Garibaldi, a due passi dalla Galleria dorica. Le 45 candeline, Cristina e Claudio le spegneranno il prossimo dicembre: "Ricordo bene il nostro primo giorno. Era il 1° gennaio 1978". La clientela sa ormai da tempo che il negozio sta per chiudere: "La prima considerazione che fanno i clienti è ‘Perché chiudete?’. La seconda invece è ‘Voi non potete chiudere’. Sono talmente abituati ad affidarsi a noi che è impossibile credere che un domani non ci saremo più. Io rispondo che verranno persone a cui insegnerò il mestiere. La tabaccheria va venduta, abbiamo già delle offerte che stiamo valutando. Sono talmente abituata ad entrare di corsa e a mettermi dietro il bancone, che il giorno che non sarà più mio, questo tabacchi dovrò guardarlo da fuori e non so quale effetto mi farà". Luca, il figlio, ci ha provato a seguire le orme di nonno Luigi, detto Nuvola per la sua capigliatura: "Lui non ce la fa da solo. Quella di chiudere è stata una scelta maturata a dicembre 2022, quando ho saputo che ad ottobre avrei potuto ambire alla pensione. Con mio marito, ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Continuiamo o proviamo a essere più liberi?’ Abbiamo scelto la seconda opzione. L’età avanza ed è arrivato il momento di pensare a noi". Durante l’intervista, entra una cliente e Cristina le allunga un pacchetto di sigarette: "So già quello che fuma la signora. Ricordo tutto dei miei clienti. Poi, certo, ci sono stranieri e gente nuova. Con le crociere del venerdì lavoriamo moltissimo. Inglesi e francesi fanno incetta di stecche di sigarette perché da loro costano di più. Ci sono anche degli albanesi che vengono ogni 15 giorni in nave e prendono i toscanelli. Spendono ogni volta 6-700 euro. Sono clienti storici, vengono da anni. Dopo il covid la gente è più impaziente. Il tavolino all’ingresso? Colpa dei vigili – ride – Durante la pandemia, da piazza Roma controllavano che nei pochi negozi aperti non entrasse più di una persona alla volta. Erano convinti che io ne facessi entrare due-tre alla volta, perché i clienti attendevano nell’atrio, prima della vetrina, che è nascosto e non si vede dalla piazza. Così, gli agenti sono entrati, convinti di dovermi multare. Ho mostrato loro le telecamere per far vedere che mi attenevo alle regole e ho avuto ragione. Però, mi hanno consigliato di far attendere i clienti dal perimetro del locale. E mi sono attrezzata col banchetto, che negli anni è diventato un appoggio per chi scrive una cartolina o gratta la fortuna con la moneta".