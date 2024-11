Una palestra a cielo aperto. Yuri Chechi come tutorial

Nuovi attrezzi ginnici per tutti al parco della Montagnola: si trovano nello spazio verde compreso tra il PalaCasali e la pista di atletica del Conti e sono frutto di un progetto comune tra Sport e Salute e Anci, associazione nazionale Comuni italiani, che ieri mattina hanno presentato la nuova dotazione insieme al Comune di Ancona. La curiosità principale di questi attrezzi è che sono digitalizzati: hanno un codice QR che permette al fruitore di qualsiasi età e livello di inquadrarlo e trovarsi di fronte Yuri Chechi che tramite un tutorial spiega l’utilizzo dell’attrezzo stesso. Anche la città di Ancona, tramite Anci e Sport e Salute, aderisce infatti al progetto "Sport di Tutti-Parchi" con cui i promotori dell’iniziativa si propongono di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.

Il Comune di Ancona si occuperà direttamente dalla gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutti i cittadini. Ieri la presentazione dei nuovi attrezzi, con il vicesindaco Giovanni Zinni, gli assessori Daniele Berardinelli e Antonella Andreoli, il direttore di Anci Marche Francesca Bedeschi, e poi Maria Teresa D’Angelo, coordinatrice regionale di Sport e Salute, Fabio Luna, presidente Coni Marche, il presidente regionale Fidal Simone Rocchetti, il presidente Cip Marche e Panathlon Ancona Luca Savoiardi, e Ndiaga Dieng, atleta marchigiano di interesse nazionale e testimonial dell’iniziativa. Presenti anche due classi delle scuole medie del Pinocchio che hanno subito testato le possibilità della nuova dotazione.

"Questa è un’area molto frequentata, uno dei pochi prati naturali di Ancona, tante persone vengono a correre e a fare esercizi di ogni tipo – ha detto il vicesindaco Giovanni Zinni –. Per il Comune di Ancona s’è trattato di un’opportunità, grazie al protocollo tra Anci e Sport e Salute, una possibilità che arricchisce quest’area e le porta valore aggiunto". "Dotare i parchi di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto è l’obiettivo che Anci e Sport e Salute, insieme all’Istituto per il Credito Sportivo, stanno portando avanti con grande impegno – ha spiegato il direttore di Anci Marche Francesca Bedeschi –. L’obiettivo è offrire opportunità di attività sportiva che possano essere svolte liberamente e all’aria aperta in totale sicurezza. Il protocollo siglato nel novembre 2021 alla fine del lockdown dovuto alla pandemia prevede ad oggi un finanziamento di circa un miliardo di euro a tasso zero per la realizzazione di 2.900 progetti in tutta Italia. Nei comuni delle Marche sono già stati ultimati una ventina di interventi" hanno concluso al termine dell’inaugurazione.

Giuseppe Poli