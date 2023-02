Una palestra per allenare gli agenti In Questura restyling firmato Panatta

di Giuseppe Poli

In Questura c’è una palestra nuova di zecca: stessi locali della precedente, ma completamente rinnovati, e attrezzature della ditta Panatta di Apiro. E’ stata inaugurata ieri mattina, alla presenza, tra gli altri, di quattro atleti delle Fiamme Oro. La nuova palestra della questura permetterà alla polizia di Ancona di mantenersi in forma e di avere anche un punto di aggregazione, nella sede di via Gervasoni. I locali sono stati completamente rinnovati nel giro di pochi mesi grazie alla collaborazione e all’intesa intercorsa tra il questore Cesare Capocasa e Rudy Panatta, imprenditore e titolare della ditta che produce attrezzatura professionale per lo sport. Un restyling a tempo di record.

Ieri mattina il taglio del nastro, presenti, oltre al questore Cesare Capocasa, i coniugi Rudy Panatta e Angela Tosti Panatta, in rappresentanza della ditta che ha fornito le attrezzature, Stefano Fonsi, dirigente del reparto mobile di Padova, nonché vicepresidente vicario delle Fiamme Oro, che ha accompagnato una rappresentanza di atleti della squadra di atletica leggera delle Fiamme Oro. Quindi Angelo Gramazio, presidente dell’associazione Accademia della difesa personale, che gestisce la palestra, alcuni ufficiali del comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché don Giovanni Moroni, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato, che ha benedetto la palestra. Gli atleti delle Fiamme Oro intervenuti alla cerimonia sono Massimiliano Luiu, Rebecca Sartori, Federica Dell’Aquila e Linda Olivieri, insieme a Nicola Rampazzo, direttore tecnico delle Fiamme Oro, e Sergio Baldo, ex altista e vicepresidente vicario della Fidal. "Quando mi hanno proposto di rinnovare la palestra e mi hanno detto che c’era un’azienda ad Apiro che produceva attrezzature – ha spiegato il questore Cesare Capocasa –, sono subito andato a parlare con Rudy Panatta, che non conoscevo. E dopo un quarto d’ora che ero lì avevamo già trovato un accordo grazie alla sua disponibilità. Era fine novembre, nel giro di due mesi abbiamo realizzato tutto questo. Non è scontato, non sono situazioni ricorrenti, doveroso il ringraziamento a nome di tutta la polizia di Ancona alla ditta Panatta per la vicinanza, la disponibilità e la generosità. La frequentazione della palestra è anche riduzione dello stress, confronto, parlarsi e avvicinarsi, fortificarsi, prepararsi atleticamente".