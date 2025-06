Una panchina dedicata a Luca Bergamaschi

Dopo la bella e coinvolgente iniziativa del "3° Memorial Luca Bergamaschi", una moto concentrazione per i giovani senigalliesi che si sono ritrovati alla Rotonda a Mare per continuare a ricordare Luchino, Senigallia ha dedicato un altro momento allo sfortunato ragazzo di 18 anni che nel maggio 2022 ha perso la vita in un tragico incidente stradale, mentre era in sella alla propria moto. Al porto è stata infatti inaugurata una panchina speciale, esattamente come il ragazzo al quale è stata dedicata. "E’ stata posizionata nei pressi degli attrezzi ginnici, luogo che Luca ed i suoi amici amavano frequentare, anche perché è proprio lì che Luchino tutti i giorni si allenava. Luca era uno sportivo, amante delle arti marziali e da combattimento. Nel 2021 a Modena aveva vinto l’oro nel grappling e Mma. Il podio conquistato lo portò ad essere il primo atleta di Senigallia a vincere un incontro ufficiale in gabbia. Successivamente aveva anche intrapreso anche la disciplina di Brazilian Jiu-Jitsu. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Massimo Olivetti, l’assessore all’ambiente Elena Campagnolo, l’assessore ai servizi e alla persona e alle pari opportunità Cinzia Petetta. Erano presenti anche i ragazzi delle palestre che Lú frequentava oltre ai ragazzi del moto club Senigallia.