Una panchina rossa contro la violenza "Ma non c’è niente da festeggiare"

"Non c’è nulla da festeggiare, noi donne continuiamo a essere messe in secondo piano". Così Ida Simonella, candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra nella Giornata internazionale per i diritti delle donne. Ieri, a proposito del tema, in largo Curiel, tra piazza Cavour e via Matteotti, è stata inaugurata la Panchina Rossa, segno di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Come ha ricordato l’assessore Foresi, la panchina inaugurata si trovava in precedenza nei pressi del Comune. Ora ha trovato una nuova collocazione, in un luogo di passaggio e di sosta di persone di tutte le età: studenti, ragazzi, anziani, giovani famiglie, alcuni dei quali si sono fermati anche per assistere alla breve cerimonia.

"È un segnale importante – ha detto l’assessore Simonella – che nasce dalla volontà di molte donne del consiglio comunale di Ancona. La panchina rossa è una sorta di ‘pietra d’inciampo’ sulla violenza contro le donne: chiunque passi deve ricordare. In questa città il centro antiviolenza, la cui nuova sede è stata da poco inaugurata, ospita ogni anno tra le 130 e le 140 donne, sempre più giovani, spesso maltrattate dai loro fidanzati. Il numero di donne che in questo ultimo periodo chiede aiuto è aumentato, ed è ancora in aumento. La panchina vuole essere un faro che ricorda a chiunque passi che ancora c’è molto da fare". E poi una riflessione: "Essere donne non è facile, non è mai stato facile. Sotto tanti punti di vista. E il solo fatto che l’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, sia ancora chiamata da tanti la ‘Festa della donna’ la dice lunga su quanto, purtroppo, ci sia ancora da fare. Non c‘è niente da festeggiare finché le donne sono penalizzate in società. Ben venga la giornata a tema, purché sia un momento deputato a rinnovare la necessità di un cambiamento sul quale lavorare, donne e uomini, tutti i giorni dell’anno".