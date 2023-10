Una panchina rossa davanti a casa. Venerdì l’ultimo saluto a "Titti"

"Ogni volta che una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne". È la frase che campeggia sulla panchina rossa posizionata sotto il condominio di Concetta Marruocco, l’infermiera professionale 52enne uccisa dieci notti fa con 39 coltellate dal marito che si era convinta a denunciare dopo anni di violenze. Il nipote Vincenzo Bernabei, figlio della sorella di Titti ha allestito e decorato la panchina rossa con rose in ferro battuto nere e ha voluto inserire la frase che vorrebbe sia impressa nelle menti di tanti.

Al centro della panchina il peluche di Titti, il noto canarino giallo costantemente inseguito, invano, dal Gatto Silvestro. Attorno alla panchina i tanti abiti rossi che nei giorni scorsi sono stati appesi come simbolo della lotta ai femminicidi e alla violenza di genere.

"Mi piacerebbe che la panchina potesse rimanere lì permanentemente in memoria di Concetta e di quanto accaduto" spiega Vincenzo Bernabei proprio nel giorno in cui la sala di Concetta viene liberata e arriva il nulla osta per il funerale.

Sarà celebrato venerdì mattina alle 10,30 alla chiesa Collegiata di Cerreto d’Esi dove probabilmente saranno in tanti a stringersi attorno ai tre figli, ai familiari e amici dell’infermiera che con coraggio a marzo era riuscita a denunciare l’ex marito che tuttavia è riuscito ad assassinarla con il braccialetto elettronico alla caviglia. Lui Franco Panariello, ex operaio metalmeccanico che si è praticamente costituito ai carabinieri resta in carcere, in attesa del processo. Il sindaco ha indetto il lutto citadino per venerdì.

sa. fe.