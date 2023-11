Una panchina rossa in Corso Carlo Alberto. E in piazza del Plebiscito un talk per i ragazzi Domani, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, verrà inaugurata una nuova Panchina Rossa e si terrà la manifestazione "L'amore non fa male". La cittadinanza è invitata a partecipare.