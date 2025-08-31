Una parata di canoe a Mezzavalle: "Ora basta concessioni balneari"

Il comitato Mezzavalle Libera organizza per oggi la gara non competitiva di nuoto davanti alla spiaggia di Mezzavalle, giunta alla diciottesima edizione, con lo slogan "Un tuffo per la libertà del mare e delle spiagge". Per la prima volta si terrà anche un "Canoa Pride" alle 14, dalla spiaggia libera di Mezzavalle allo scoglio della Vela. Il tema è chiaro, "Basta con nuove concessioni balneari": l’appello del comitato chiede più spazio per le spiagge libere di pregio, non solo quelle marginali presso foci, porti o zone industriali. Claudio Molinelli, presidente da ventun anni, spiega: "Le spiagge libere sono molto poche, in molte regioni le concessioni sono il 70% delle spiagge balneabili quando invece c’è una norma che stabilisce che dovrebbero esserci proporzioni. Così vengono lasciate come spiagge libere quelle che spesso nessuno vuole". Molinelli critica la situazione della costa anconetana: "Anche a Portonovo è nato uno stabilimento balneare dove c’era il rimessaggio barche. E all’ex Ramona adesso c’è Bonetti, mi auguro che non gli venga assegnata una nuova concessione. La situazione delle spiagge libere è sempre più critica, e alla politica sembra che non interessi".

Poi c’è il "Canoa Pride": "Ci aspettiamo una quindicina di imbarcazioni – spiega ancora Molinelli – che poi sfileranno fino allo scoglio della vela portando delle bandiere e il nostro messaggio". Nel 2025 le spiagge libere hanno registrato il tutto esaurito mentre molti stabilimenti sono rimasti vuoti: "Un segnale chiaro che la domanda di spazi accessibili, pubblici, gratuiti e naturali è più viva che mai".

La nuotata di Mezzavalle, che si svolgerà al mattino (iscrizioni dalle 9.45 e gara alle 10.45), in collaborazione con la società sportiva Vela Nuoto Ancona, prevede 600 metri totali, andata e ritorno alla boa rossa, per "testimoniare l’importanza di poter avere un tratto di mare sicuro e balneabile, libero dal transito di imbarcazioni". Ai partecipanti maglietta dell’artista Blu. Nel pomeriggio rassegna "Sogni di un giorno d’estate" con musica, poesia e spettacolo.

g.p.