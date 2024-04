Una partita a padel per i senzatetto

Una partita a padel per aiutare i senzatetto. Ci sarà domenica prossima, 14 aprile, ma le iscrizioni scadono oggi (9 aprile). L’appuntamento è in via Umani 6, alla Baraccola, al centro sportivo Bola Padel. Dalle 14.30 si disputerà un torneo solidale a squadre miste, fatte a sorteggio, con premi finali. Un torneo che vedrà dare parte del ricavato per le iscrizioni all’associazione dei City Angels che, con i volontari di Ancona, si occupa prevalentemente dei senzatetto. Si riconoscono i volontari dal basco blu e giubba rossa, operativi prevalentemente nelle ore serali per dare una mano a chi è meno fortunato e non ha un posto dove dormire. Donano ciò che viene loro donato, vestiti, coperte, cibo e il servizio è garantito proprio grazie alle donazioni. Per iscrivervi al torneo si può chiamare il 3492639429. Ci sarà un welcome kit per i partecipanti. Durante l’evento saranno presenti i volontari dei City Angels con materiale informativo dell’associazione. L’evento ha il patrocinio del Comune.