Una partita da 2,5 milioni di metri quadri d’ambiente

Gli sfalci del verde di competenza pubblica: una partita vasta 2,5 milioni di metri quadrati. Nel passaggio elettorale tra la vecchia e la nuova giunta si è perso del tempo e ora è una corsa contro il tempo. L’assessore al Verde pubblico, Daniele Berardinelli, ha effettuato con gli uffici una prima ricognizione, con particolare riferimento al piano degli sfalci e alla relativa gestione logistica ed economica. Una decisione resa necessaria anche e urgente anche in considerazione dell’alto numero di segnalazioni ricevute dall’Urp. I report hanno registrato, da inizio anno, 431 richieste dei cittadini relative al verde pubblico e ai parchi, di cui 290 concentrate nei mesi primaverili, a partire da aprilemaggio, quando la necessità di procedere con il taglio dell’erba diventa fisiologicamente più stringente. Il programma che si sta delineando in questi giorni prevede una fase di ricognizione delle emergenze, degli strumenti, dell’organizzazione in essere, delle aree da coprire in termini di potatura degli alberi e delle siepi, verde scolastico, verde cimiteriale, parchi e giochi per bambini. Una fase operativa che comporta prima di tutto la gestione delle situazioni più urgenti, anche attraverso l’individuazione all’interno del bilancio della somma necessaria a coprire parte dello sfalcio delle aree verdi escluse dagli appalti. Una fase progettuale che consenta di dotarsi delle risorse umane e strumentali funzionali alla creazione di almeno due task force per il pronto intervento, attive sul territorio con le professionalità e i mezzi appropriati, e per creare una rete di sinergie e collaborazioni con esperti, con l’Università Politecnica delle Marche e con altri Comuni italiani che hanno messo in campo buone pratiche per la gestione del verde. Si tratta di una riorganizzazione generale, a cui la nuova giunta sta lavorando sulla base di alcuni punti fermi: la verifica delle competenze comunali e di quelle di altre aziende, come ad esempio Anconambiente che attualmente si occupa di una parte della gestione del verde (cimiteriali, strade e marciapiedi); la creazione delle task force sul territorio, da organizzare nel medio termine con uomini e mezzi comunali e, nell’immediato, anche con l’ausilio di ditte già contrattualizzate o da contrattualizzare che possano intervenire con gli operai e con la strumentazione necessaria; la collaborazione stabile e strutturata con il professor Floriano Bonifazi, e con L’Università Politecnica delle Marche.