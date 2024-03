Una Pasqua tra mercatini, giochi e la scoperta di bellezze sotterranee

A Pasqua Numana raddoppia le celebrazioni quest’anno. L’appuntamento con la tanto attesa "Festa di primavera", come da tradizione, è per il weekend pasquale: oggi e domani per le due intere giornate fino alle 22, dal lungomare nord di Numana a Marcelli, si alternano tante bancarelle specializzate in abbigliamento, calzature, artigianato, casalinghi, gastronomia e degustazioni di tipicità alimentari accompagnate da intrattenimento e animazione per famiglie e bambini. Oltre alla tradizionale festa per il lungomare poi, in piazza del Santuario nel centro storico prenderà il via, dalle 17.30 alle 19.30, "La città dei balocchi" con giochi, gonfiabili e animazione per tutti i bambini a cura del circo storico Takimiri.

A Osimo restano aperte le bellezze sotterrane delle grotte con tour ad hoc anche a Pasquetta: la Osimo sotterranea cela innumerevoli misteri nel suo labirinto di grotte nel sottosuolo e chi vi si addentra con le guide scopre un insolito mondo sotterraneo pieno di pozzi e cunicoli scavati nell’arenaria dalle mani dell’uomo che, da secoli, se ne serve per difendersi e per riunirsi in gran segreto, come testimoniano le arcane simbologie sulle pareti.

Oggi alle 15.45 a Sirolo invece si terrà la passeggiata per poter vedere il crepuscolo scendere lentamente sul mare, accompagnati da una guida ufficiale del Parco regionale del Conero. Consigliate, per l’escursione, scarpe da trekking e acqua. Il costo della passeggiata e della visita guidata è di 15 euro.