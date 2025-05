Una passeggiata per la salute e contro il tabacco

Appuntamento domenica 1° giugno dalle ore 9 al Passetto per "Una camminata per la salute – Accendi una passione, non la sigaretta" organizzata da Uisp, Ast Ancona, Comune e Rete Città Sane Ancona e la LILT sezione di Ancona. Iniziativa di promozione dell’attività motoria e dei sani stili di vita: Il percorso completo della camminata sarà: partenza dal monumento (Passetto) Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi, Piazza Plebiscito, via Pizzecolli, visita guidata dall’alto dell’anfiteatro Romano, Parco del Cardeto, visita al Cimitero monumentale ebraico, via Panoramica, rientro al Passetto.