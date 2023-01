Una passeggiata tra i forti di Ancona

‘Cammina con noi – Passeggiata tra i forti d’Ancona’. Il titolo dice già tutto, ma l’iniziativa odierna, organizzata dal Circolo Legambiente Pungitopo, assume maggiori significati rispetto al solito. La ‘camminata’ che partirà questa mattina (ore 9.30) in piazza Roma, vuole infatti rappresentare un momento di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, sempre più al centro dell’attenzione delle opinioni pubbliche di tutto il mondo.

Non solo un modo per passare in compagnia una mattinata (il percorso avrà una durata di tre ore), ma anche per sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute, tanto più al termine di un periodo in cui si è abituati a ‘lasciarsi andare’ a tavola, complici feste e riunioni familiari. "Le tue azioni, il tuo spirito, le tue idee, saranno importanti per la salvaguardia dell’ambiente e per un mondo nuovo. Per questo ti ringraziamo. Auguri per il nuovo anno".

Questo il messaggio lanciato dagli organizzatori ai partecipanti. Naturalmente la passeggiata ha anche un interesse storico e architettonico, oltre che ambientale e paesaggistico. Dal pieno centro cittadino si arriverà alla Cittadella, e da qui al Forte Garibaldi, nei pressi di Pietralacroce.

Un itinerario di circa otto chilometri. Di particolare interesse è il forte Garibaldi, o Forte Umberto, poco noto a molti anconetani.

L’edificio fu costruito su di un’importante posizione al centro della seconda linea di difesa sabauda, in una zona intermedia dalla quale si riusciva a dominare la Cittadella ed il Cardeto. Il governo piemontese ne dispose la fortificazione nel 1861 e già nel 1863 i lavori erano a buon punto.

La partecipazione alla camminata è libera (prenotazione tramite Whatsapp al numero 3355890567).

r. m.