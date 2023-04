Una "penisola" per il nuovo porto Ecco il progetto consegnato al governo

Il porto che verrà. Il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo, ha consegnato il progetto della famosa ‘penisola’ da realizzare nell’area commerciale tra la grande banchina ‘Marche’ e la diga foranea nelle mani del viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi. Un piano, accurato nei dettagli, di fatto estratto dal cassetto dove era stato riposto anni fa, ai tempi della presidenza Montanari dell’Ap. Per ora, oltre al rendering dove si può ammirare la funzionalità del piano, non si parla né di tempi di realizzazione né di costi dell’opera. A livello tecnico procedurale prima andrà risolto il problema della banchina 27 e dei fondali antistanti dove le cose sembrano essersi sbloccate dopo tantissimi anni.

Il progetto ovviamente è nuovo e aggiornato, ma la sostanza ricalca quello proposto nel 2010 (ma l’idea iniziale è del 2005) e che già faceva parte del Piano La Cava. Garofalo ha messo Rixi a conoscenza del piano durante la sua visita istituzionale al Polo intermodale delle Marche ieri dedicata allo scalo dorico dopo il sopralluogo all’Aeroporto e all’Interporto. Incontro che si è svolto nella sede Adsp alla presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dell’Amministratore delegato di Mercitalia Logistic, Gianpiero Strisciuglio, del Presidente di Interporto Marche, Massimo Stronati, dell’Amministratore delegato dell’Aeroporto internazionale di Ancona, Alexander D’Orsogna, delle autorità civili e militari e di tutto il cluster portuale.

La penisola e lo specchio acqueo antistante saranno destinati ad accogliere il traffico traghetti Ro–Ro e Ro–Pax (merci su camion e vagoni e passeggeri), sia in risposta alla crescente domanda di accosti che connota questa tipologia di traffico nel porto di Ancona, sia per garantirne il progressivo allontanamento dal porto storico. Il valore aggiunto del progetto è di avere sei nuovi accosti per le cosiddette Autostrade del Mare, dotati di adeguata lunghezza di banchina e dimensioni di piazzale, raccordati alla viabilità stradale e alla rete ferroviaria. Il completamento del sistema delle opere esterne di difesa a mare della penisola garantirà un’adeguata protezione dal moto ondoso rispetto ai bacini interni e l’adeguamento dei moli e delle banchine del porto storico per l’accosto di unità navali. "C’è un modello logistico da potenziare e in parte da ricostruire per cui il Governo mette a disposizione i propri tecnici, le risorse e le proprie società come Mercitalia, Ferrovie italiane e Anas – ha dichiarato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi – Le priorità sono l’ultimo miglio, il collegamento alla rete ferroviaria e alla rete stradale del porto di Ancona, riuscendo a bypassare il centro abitato, ma anche il potenziamento del sedime portuale con un nuovo piano regolatore".

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Ap dorica Garofalo: "Il porto dorico ha necessità di aumentare le sue superfici operative, piazzali e banchine, e lo può fare dal mare, partendo da un’idea del 2005 che vogliamo riprendere e rilanciare. Lavoriamo a un’opera strategica per il porto di Ancona, un nuovo terminal per uno scalo moderno, attuale, funzionale ai presenti e futuri sviluppi del mercato e dei traffici marittimi internazionali che lo caratterizzano, con le infrastrutture necessarie a essere sempre più competitivo".