Una pensilina solare nel parcheggio delle Aldo Moro

Sarà inaugurata domani, alle 9, nel parcheggio della scuola Aldo Moro di Palombina Vecchia la nuova pensilina solare. Resterà installata in via sperimentale per tre mesi e permetterà di ricaricare gratuitamente auto elettriche e plug-in utilizzando solo l’energia del sole. La copertura ombreggiante sarà costituita da pannelli fotovoltaici. Questa ‘stazione di ricarica’ sarà proposta in anteprima a Falconara. Utilizza una tecnologia brevettata dalla società marchigiana ML Green. La commercializzazione sarà veicolata in collaborazione con Sistema X, partner del Comune per le comunità energetiche.