Una performance fra trucchi e magie

Porte di nuovo aperte al Teatro Panettone di Ancona. Domani (ore 17.45), nell’ambito della rassegna ‘CircoL’Azione’, va in scena lo spettacolo "U-Mani" della compagnia Illoco Teatro. Si tratta di un’originale rappresentazione che o che mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, dando vita a una grammatica scenica ibrida, che mostra simultaneamente la magia e il trucco che vi soggiace. Una serie di mini-set compongono la scena abitata da Clara, la protagonista, le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori. Un viaggio epico che, dal terrazzo di casa, condurrà Clara attraverso città, deserti e oceani. Gli spettatori, infatti, potranno assistere contemporaneamente alle immagini audiovisive prodotte live e proiettate sullo schermo situato sul fondale, e al processo di produzione di quelle stesse immagini, realizzato dagli attori-manipolatori. Uno spettacolo che accompagnerà i bambini, ma anche gli adulti, in un mondo poetico in cui la lente dell’obiettivo arriva in quel punto in cui l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande si incontrano. Lo spettacolo, nato da un’idea di Annarita Colucci, si affida alla regia di Roberto Andolfi e all’interpretazione di Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella e della stessa Colucci.