Una pianta per regalare un sorriso. Nuova vita in via degli "Orefici" grazie al centro Papa Giovanni XXIII

Piante e fiori regalati ai passanti: basta un sorriso per svoltare la giornata. Lo sanno bene i ragazzi con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII, che in questi giorni sono in via degli Orefici per regalare piante a chi lo voglia. Un’iniziativa nata tempo fa, come spiega l’educatore Paolo: "Abbiamo un accordo con l’Ikea della Baraccola. Le piante non più adatte alla vendita – dice – ci vengono donate. Noi tentiamo di dare loro nuova vita e alcune le regaliamo". In via Orefici, c’erano i simpatici Daniele e Raffaella, ma anche i bravi Massimo e Marco, che, insieme a Sonia, dispensavano consigli su come far vivere bene le piantine. I volontari hanno provato ad allietare la giornata a quanti si trovavano a passare di là. Allo stesso tempo, però, hanno cercato di attirare l’attenzione sull’importanza del dono del 5x1000 alle persone con disabilità della Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII: proprio nei prossimi 4 o 5 mesi, infatti, i contribuenti saranno chiamati ad effettuare la dichiarazione dei redditi ed avranno l’opportunità di scegliere, con una firma e l’apposizione di un codice fiscale (93058460424 è il CF del Centro) di sostenere direttamente i progetti pensati per realizzare l’inclusione e garantire autonomia e la felicità di tutti. Le piante non più adatte alla vendita sono state donate dall’Ikea della Baraccola. "Occuparsi di un essere vivente, anche vegetale, ha senza ombra di dubbio una valenza educativa, ma soprattutto rinfranca lo spirito e aiuta a rilassare mente e corpo, come confermato da diversi studi di settore. Il progetto prevede che queste piante siano poi riutilizzate: alcune saranno disponibili a fronte di una donazione, altre saranno regalate alla comunità territoriale.

Nicolò Moricci