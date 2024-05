Una piattaforma di apprendimento speciale

Le scuole usufruiscono di tecnologie integranti per aiutare gli alunni diversamente abili. Troviamo le "TIC" (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) funzionali ai ragazzi, perché danno loro le stesse possibilità indipendentemente dalle proprie difficoltà, favorendo così uno sviluppo maggiore dell’autostima. Possono anche aiutare il mantenimento dell’attenzione e l’integrazione degli studenti. Al giorno d’oggi troviamo molte metodologie. Il Distance Learning, per i pazienti Rett, crea discorsi tra studenti disabili e professori; il Gaze Tracking e i "Serious Games" (videogiochi educativi) supervisionano l’attenzione e l’apprendimento, e sono utilizzati per le persone con ADHD (disattenzione, iperattività e impulsività). Una cosa che non è quasi mai specificata è il fatto che i contenuti sono personalizzati per ogni ragazzo affetto da questo disturbo. Queste sono semplicemente tre delle tante forme di aiuti tecnologici forniti ai ragazzi con difficoltà, ma l’Italia spende davvero poco per queste attrezzature (438 euro pro capite), rispetto a Paesi come Germania (700 euro) o Regno Unito (750 euro). Un punto importantissimo da trattare è il fatto che per garantire diritti a tutti questi ragazzi, la Fondazione Mondo Digitale sta sviluppando soluzioni di intelligenza artificiale, ovvero una piattaforma di apprendimento basata su quest’ultima, che comprende, tra le sue funzionalità, un tutoring intelligente per supportare i caregiver (docenti, docenti di sostegno, operatori sanitari) e i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), garantendo anche una sicura navigazione in internet durante il loro percorso di formazione e di crescita. La società che governa lo sviluppo di Formazione Mondo Digitale coinvolge inoltre il più grande istituto di riabilitazione, la Fondazione Don Gnocchi. La piattaforma diretta da Mirta Michilli ha due obiettivi fondamentali: il primo è di supportare educatori, docenti facilitando anche il percorso di apprendimento di bambini e ragazzi con bisogni speciali. Il secondo obiettivo ha come scopo di offrire un contesto facilitante e personalizzabile, che può aiutare a realizzare il principio dell’inclusione, quindi maggiore qualità della istruzione. Giulia De Pasquale, Alex Russo, Francesco Berti, Lorenzo Graciotti, Luca Martedì, Tommaso Maiolini e Nicolas Rossi

Classe 3AOS