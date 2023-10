Una piccola serra di marijuana e cocaina: arrestato un 25enne

Aveva allestito una piccola serra con quattro piante di marijuana nella sua abitazione a Filottrano. Quando i carabinieri, coordinati dal comando osimano con in capo il comandante Gianluca Giglio, sono arrivati a casa sua hanno rinvenuto le piantine di cannabis, 85 grammi di marijuana già essiccata e 4,38 grammi di cocaina. E’ stato arrestato in flagranza di reato ieri e al momento si trova ai domiciliari. Si tratta di un ragazzo del posto di 25 anni già noto alle forze dell’ordine. Era stato controllato per strada dagli stessi militari di controllo in zona e da lì era scattata la perquisizione nel suo domicilio, poco distante.

Oltre alle piantine e all’altra sostanza stupefacente, il ragazzo aveva in casa un bilancino elettronico di precisione per pesare la sostanza, quattro lampade e ventole per l’articolato sistema di aerazione per permettere appunto di mantenere le piante e 600 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio. Con ogni probabilità la droga era destinata al mercato dello spaccio locale. Al momento dell’arresto il ragazzo non avrebbe proferito parola né giustificazioni ai militari. Si continua a indagare infatti per rintracciare eventuali collaboratori del 25enne nonché assuntori. Anche per questo fine settimana intensi sono i controlli messi in campo dalle forze dell’ordine congiuntamente sia sulle strade che nei centri storici per stanare eventuali episodi illeciti e moderare la movida serale.