Una Pieralisi in gran forma. Castelbellino si arrende

3

CLEMENTINA

0

Parziali: 25-17, 25-14, 25-19.

PIERALISI : Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 7, Peretti 5, Castellucci 8, Marcelli n.e, Miecchi n.e., Pomili 12, Milletti 6, Moretto 14. All. Sabbatini

CLEMENTINA CASTELBELLINO: Boari n.e., Pizzichini 2, Dalla Rosa 4, Bastari (L2), Paparelli, Saveriano, Ciccolini 2, Stafoggia 7, Usberti 1, Canuti 7, Sposetti (L1), Fedeli 7, Grilli 7. All. Paniconi

Arbitri: Nibali e Magrone

La Pieralisi domina il derby della Vallesina, casalingo, contro la Clementina. Moretto e compagne non lasciano neanche un set alle ragazze di Paniconi conquistando anche la qualificazione matematica ai playoff. Grande soddisfazione nella formazione di Sabbatini aggressiva in battuta e a muro e micidiale in attacco nella frazione iniziale riuscendo a respingere la voglia di rimonta delle ospiti pericolose con il servizio e attacco. Dopo un avvio di marca jesina nel secondo set, con ritorno della Clementina, la Pieralisi riparte con Castellucci e Moretto (16-12) mettendo a segno il break che spezza definitivamente l’equilibrio in campo: 23-13. Un paio di errori delle ospiti consegnano il secondo set alle jesine.

Peretti e compagne iniziano bene anche il terzo parziale (10-5). La formazione ospite è più fallosa in attacco e le jesine sanno gestire il vantaggio, grazie anche a un attacco incontenibile. Le ospiti non mollano, tengono a muro. Paolucci però riesce a conquistare il matchball e poi Moretto chiude dalla seconda linea facendo esultare i tifosi del PalaTriccoli. Quasi un monologo tecnico e tattico della squadra di Jesi, mentre la Clementina non riesce a ripetere le belle prove offerte contro Casal De’ Pazzi e Cesena, troppo arrendevole e incapace di mettere in difficoltà le avversarie.