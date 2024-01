Una promozione per la vice questore. Marina Pepe

Promossa la vice questore Marina Pepe: ora è primo dirigente di polizia. La promozione arriva dal Consiglio di amministrazione, che si è svolto venerdì scorso (il 26 gennaio). Nata a Napoli, dove si è laureata in Giurisprudenza con lode all’università Federico II, ha ottenuto l’abilitazione alla pratica forense. La vice questore è ad Ancona dal 2007. In polizia, è entrata nel 2000. Al termine del corso di formazione per Commissari della polizia di Stato, viene assegnata a Firenze, dove svolge prima le funzioni di vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e successivamente, trasferita al Gabinetto del questore, riceve l’incarico di gestione delle relazioni sindacali e del personale. In città, dirige l’Anticrimine ed è portavoce della questura dorica.