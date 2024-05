Una provincia per bimbi, ma non per giovani. Siamo penultimi in Italia per bar e discoteche

Come si piazza Ancona nella classifica tra le province dove bambini, giovani e anziani vivono meglio? L’indagine del Sole24Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento, vede la nostra provincia particolarmente virtuosa nel garantire benessere ai più piccoli, al 19esimo posto su 107, prima nelle Marche seguita da vicino da Macerata (22esimo posto). Scivola però al 50esimo posto nella classifica dei giovani (fascia d’età 18-35), anticipata seppur di poco a livello regionale da Pesaro (42esimo posto) e Ascoli (46esimo) e seguita da Fermo (62esimo posto) e Macerata (68esimo). Tra i dodici indicatori presi in esame salta all’occhio però come la nostra provincia sia tra le peggiori (penultima in Italia) per la presenza di bar e discoteche ogni 100mila abitanti. Sul fronte del benessere degli anziani, la prima provincia marchigiana in classifica è Macerata (24esima) mentre Ancona si attesta al 32esimo posto.

Per ciascun indicatore, vengono assegnati 1000 punti alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). I tre indici sintetici generazionali sono dati dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento.

Le tre province italiane a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d’età sono risultate Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Le classifiche misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Tra le nuove voci inserite quest’anno ci sono gli utenti dei servizi sociali comunali e la partecipazione civile degli over 50 nell’indice dedicato agli anziani; le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di rapporti di lavoro in essere e l’imprenditorialità under 35 per l’indice dei giovani; il numero di progetti finanziati con fondi Pnrr nell’istruzione e i fruitori di servizi comunali all’infanzia per l’indice dei bambini.

Gli indici generazionali, al netto di alcuni exploit, restituiscono dinamiche ormai consolidate nella "distribuzione" del benessere territoriale in Italia. Quasi sempre, infatti, le province del Sud si trovano in coda alla classifica (che però nel caso degli anziani, è chiusa anche quest’anno da Lucca). In linea con le edizioni precedenti, poi, l’indagine per fasce di età fotografa performance medie, se non basse, delle grandi aree metropolitane, particolarmente negative quando si parla di benessere dei giovani. A livello nazionale, il numero dei pediatri è in calo mentre sono in aumento i delitti a danno di minori.

Passando ai giovani da un lato cala la disoccupazione (-6,9 nel 2023) e diminuiscono anche i canoni d’affitto in rapporto al reddito (-12,2% nel 2024), dall’altro gli under 35 si sposano sempre meno (-3,1% nel 2023) e le imprese con titolari sotto i 35 anni nel 2024 sono diminuite del 3,2% rispetto al 2023. E continua a salire l’età media al parto: 32,5 anni nel 2023. Infine, gli anziani: aumenta il consumo dei farmaci anti depressivi (+2,8%) e diminuiscono gli infermieri, calati di circa 10mila unità in un anno (-2,3% oggi rispetto al 2023).

Ilaria Traditi