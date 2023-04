"Una questione delicata" sul palco del Portone con Il Crogiuolo

Ultimo spettacolo della stagione al Teatro Portone di Senigallia. La Compagnia Il Crogiuolo di Mondolfo oggi (ore 17.15) presenta ‘Una questione delicata’. Nella famiglia di Amedeo Rossi cresce l’agitazione per l’arrivo del fidanzato di Colomba. Quando il giovane varcherà quella porta, niente sarà più come prima. Una rivelazione improvvisa, contenuta in una lettera notarile, porterà a una serie di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali che indurranno il povero Amedeo a penare assai per risolvere la ’delicata’ questione. Il 6 maggio a grande richiesta replica di ‘Cuntenti... com ‘na pasqua!’ della Compagnia La Tela.