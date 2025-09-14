La notte giusta

CronacaUna raccolta fondi per Marino, tetraplegico dopo una caduta in bici
14 set 2025
REDAZIONE ANCONA
  Una raccolta fondi per Marino, tetraplegico dopo una caduta in bici

"Vi chiediamo di unirvi per sostenere Marino Emili, un ragazzo di 36 anni di Ancona pieno di vita, energia e sogni". Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi, già arrivata a 18mila euro, per aiutarlo ad acquisire più autonomia tramite una terapia innovativa o un macchinario speciale. "Lo scorso gennaio infatti - racconta l’organizzatore, Matteo Linfante - a seguito di una caduta in bicicletta, la sua esistenza è stata stravolta: una grave lesione al midollo spinale lo ha reso tetraplegico, costringendolo a reinventare ogni gesto della quotidianità".

"Dopo mesi di impegno e sacrifici - prosegue - ha iniziato a muovere le braccia e a percepire i primi segnali alle gambe: progressi che, seppur piccoli, sono per noi enormi lampi di speranza. Per continuare questo cammino - si legge - Marino ha bisogno di cure costanti, fisioterapia intensiva e terapie mediche specialistiche, con costi molto elevati. In particolare i fondi raccolti verranno utilizzati per il proseguimento della neuroriabilitazione e per tentare una nuova terapia, la neurostimolazione midollare: richiede un intervento chirurgico mininvasivo e viene eseguita solo privatamente al San Raffaele di Milano". Marino è molto noto nell’ambiente dei tifosi dell’Ancona. La curva nord lo ha sostenuto e supportato. L’ex allenatore Massimo Gadda andò anche a trovarlo in ospedale. "In alternativa - aggiunge il promotore della raccolta fondi – negli Stati Uniti è disponibile un dispositivo innovativo: l’ARC-EX, un neurotrasmettitore midollare non invasivo che può aiutarlo a recuperare più autonomia. Questo strumento è disponibile solo in America e ha un costo altissimo: circa 30mila euro".

"Con il vostro aiuto - conclude - possiamo dare a Marino la possibilità di tornare a vivere, di riappropriarsi dei gesti quotidiani, di guardare al futuro con fiducia". La raccolta fondi ha ricevuto più di duecento donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-marino-a-riprendersi-la-sua-vita

