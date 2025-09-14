Una raccolta fondi per Marino, tetraplegico dopo una caduta in bici

"Vi chiediamo di unirvi per sostenere Marino Emili, un ragazzo di 36 anni di Ancona pieno di vita, energia e sogni". Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi, già arrivata a 18mila euro, per aiutarlo ad acquisire più autonomia tramite una terapia innovativa o un macchinario speciale. "Lo scorso gennaio infatti - racconta l’organizzatore, Matteo Linfante - a seguito di una caduta in bicicletta, la sua esistenza è stata stravolta: una grave lesione al midollo spinale lo ha reso tetraplegico, costringendolo a reinventare ogni gesto della quotidianità".

"Dopo mesi di impegno e sacrifici - prosegue - ha iniziato a muovere le braccia e a percepire i primi segnali alle gambe: progressi che, seppur piccoli, sono per noi enormi lampi di speranza. Per continuare questo cammino - si legge - Marino ha bisogno di cure costanti, fisioterapia intensiva e terapie mediche specialistiche, con costi molto elevati. In particolare i fondi raccolti verranno utilizzati per il proseguimento della neuroriabilitazione e per tentare una nuova terapia, la neurostimolazione midollare: richiede un intervento chirurgico mininvasivo e viene eseguita solo privatamente al San Raffaele di Milano". Marino è molto noto nell’ambiente dei tifosi dell’Ancona. La curva nord lo ha sostenuto e supportato. L’ex allenatore Massimo Gadda andò anche a trovarlo in ospedale. "In alternativa - aggiunge il promotore della raccolta fondi – negli Stati Uniti è disponibile un dispositivo innovativo: l’ARC-EX, un neurotrasmettitore midollare non invasivo che può aiutarlo a recuperare più autonomia. Questo strumento è disponibile solo in America e ha un costo altissimo: circa 30mila euro".

"Con il vostro aiuto - conclude - possiamo dare a Marino la possibilità di tornare a vivere, di riappropriarsi dei gesti quotidiani, di guardare al futuro con fiducia". La raccolta fondi ha ricevuto più di duecento donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-marino-a-riprendersi-la-sua-vita