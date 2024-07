Una raffica di furti di biciclette che poi vengono abbandonate

Prosegue la striscia di furti di biciclette sulla spiaggia di velluto. E ora i ladri non risparmiano nemmeno l’entroterra. Orma da anni, ogni estate e soprattutto durante i grandi eventi, ignoti prendono di mira biciclette di ogni genere: Francesco Albani, amministratore del gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, aveva invitato a fotografare le biciclette in modo da poter diffondere la fotografia in caso di furto.

Una strategia che in molti casi ha funzionato, proprio grazie alle immagini, sul gruppo sono state segnalate le biciclette rubate e poi abbandonate in diverse zone della città.

Negli ultimi giorni sono più di dieci le foto di biciclette rubate pubblicate sui social: i furti sono avvenuti sia sul lungomare che nel centro storico e in tutti i casi le biciclette erano regolarmente legate.

Le bici rubate nell’entroterra si cercano anche a Senigallia, sempre attraverso i social e sempre postando l’immagine nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. I furti avvengono per lo più nel fine settimana, quando le biciclette rubate vengono utilizzate per gli spostamenti e poi abbandonate una volta che non servono più.

In diverse occasioni, sono state rinvenute anche nel letto del Misa, dove ignoti si erano divertiti a lanciarle dopo averle rubate. Tante anche quelle rinvenute nei cespugli o sul lungomare dopo giorni di ricerche da parte dei proprietari.

Ma ora i ladri non si limitano a rubare biciclette, a sparire sono anche le sacche che molti hanno sul portapacchi e anche queste, sono state rinvenute abbandonate in giro per la città. Una vera e propria piaga quella dei furti di biciclette che spinge a tanti a lasciarle in prossimità delle telecamere, nella speranza di poter risalire al responsabile, in caso di furto.