Una raffica di furti. Rubavano le offerte, arrestati nella chiesa: "Spero cambino vita"

Uno faceva da palo, l’altro era dentro, vicino alla cassetta delle offerte per accendere Ie candele. In tasca 30 euro di monete. La polizia era sulle loro tracce da settimane perché in chiesa più volte il parroco aveva trovato il contenitore rotto. Da dopo Natale, almeno una volta a settimana, c’era chi entrava e se ne andava via con i soldi delle offerte. Un parrocchiano è riuscito a prendere la targa dell’auto a bordo della quale aveva visto andare via due uomini sospetti. Lunedì mattina l’arresto, per un 39enne di Sirolo e un 38enne anconetano. Sono stati trovati nella chiesa di San Giuseppe Moscati, in via Tiraboschi, nel quartiere del Q3.

Poco dopo le 11 una Volante della polizia era in zona e ha notato una vettura sospetta, aveva la targa segnalata dal parrocchiano dopo alcuni furti che la chiesa aveva subito. Un agente è entrato, trovando il 38enne vicino alla cassetta delle offerte che presentava dei segni di scasso. In tasca aveva una pinza e 30 euro di monete. Un altro poliziotto si è occupato del 39enne, sorpreso invece all’ingresso. Non ha saputo dire perché si trovasse lì. E’ scattato l’arresto per furto aggravato in concorso.

La polizia ha avvisato il parroco, don Massimiliano Scafi, a cui sono stati restituiti i soldi trovati nelle tasche. Il religioso ha sporto denuncia. "Non sono persone che conosco – spiega il parroco contattato dal Carlino – ho denunciato sperando di dare loro un segnale, per far sì che vengano presi in carico in qualche struttura per combattere le loro dipendenze. Chi rischia tanto per pochi spicci probabilmente lo fa per acquistare droga. Mi auguro che possano essere recuperati. Del denaro preso non mi importa, sono piccole cifre, ho a cuore che loro possano cambiare vita. E’ un mese e mezzo che subiamo furti. Certe situazioni possono degenerare e creare pericoli se non fermate". Stando a don Massimiliano ci sono state anche altre chiese in città che hanno subito furti simili. sempre in questo periodo, come la parrocchia delle Grazie e quella di Tavernelle, "Anche a Numana – continua il religioso – i carabinieri hanno avuto segnalazioni di furti analoghi".

Difficile stabilire se le mani sono sempre le stesse, le indagini sono in corso. Per il furto alla chiesa del Q3 l’arresto ieri è stato convalidato dalla giudice Francesca Grassi che ha rimesso liberi entrambi i due presunti ladri difesi dagli avvocati Elisabetta Simonetti e Stefano Brugiapaglia. Il 38enne ha detto che si trovava in chiesa perché voleva chiedere un aiuto economico al parroco. La pinza? Non era sua ma dell’altro arrestato che ha ammesso la proprietà dicendo che la tiene con sé perché l’auto spesso si rompe e lui la usa per ripararla. Chiesti i termini a difesa la direttissima proseguirà il 21 maggio.