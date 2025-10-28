Una recita in più per cinque spettacoli: "La nostra aspirazione è diventare uno dei principali teatri italiani"

Inizia con una novità la stagione di prosa 2025-2026 delle Muse di Ancona, organizzata da Marche Teatro: una recita in più (il mercoledì sera), per i primi cinque spettacoli in cartellone. Si tratta di un modo per avvicinare al teatro ancora più persone, a cominciare dai giovani, che avranno più probabilità di trovare un posto in platea, visto che negli altri giorni il settore è occupato in gran parte dagli abbonati. Il presidente di Marche Teatro Valerio Vico parla di una "sperimentazione", del cui successo si dice convinto. Cinque recite dunque per ‘Il birraio di Preston’, co-produzione firmata da Marche Teatro insieme a Teatro Al Massimo di Palermo e Teatro di Roma. "Due realtà importanti a livello nazionale – sottolinea Vico – perché la nostra aspirazione è diventare uno dei principali teatri italiani".

In prima fila ad accogliere la compagnia guidata da Giuseppe Dipasquale è l’assessore alla cultura Marta Paraventi, che definisce la nuova stagione "lunga, ricca, articolata e interessante. Per il Teatro delle Muse la produzione è un aspetto importante. Grazie a questo spettacolo il nome di Ancona circuiterà in tutta Italia". In effetti la tournée del ‘Birraio di Preston’ dopo il debutto nel capoluogo marchigiano toccherà altre sedici città, tra cui Bologna, Milano, Pescara, Trieste, Catania e Brescia (nelle Marche Pesaro e Ascoli). "Con Marche Teatro lavoriamo insieme su vari fronti – dichiara Paraventi, che fa riferimento in particolare alla candidatura di Ancona come Capitale italiana della cultura per il 2028 – Marche Teatro sarà il soggetto attuatore di tutto il palinsesto, e Giuseppe Dipasquale curerà il dossier, incentrato sul rapporto tra Ancona e il mare". Per Dipasquale il debutto è doppio. C’è la ‘prima’ dello spettacolo, ma c’è anche "l’inizio di un percorso", come lui stesso lo definisce, visto che quella che sta per cominciare è la prima stagione firmata dal regista e drammaturgo siciliano. La scelta di uno spettacolo tratto da un romanzo di Andrea Camilleri era quasi "inevitabile". "Volevo farlo, nel centenario della sua nascita". Come ricorda Valerio Vico "tra Giuseppe Dipasquale e Andrea Camilleri c’era una collaborazione di lunga data".

r. m.