Una regata per ricordare Lucio Massacesi. Il primo Memorial si svolgerà il 5 e 6 luglio a Senigallia. Ad annunciare l’iniziativa, per ricordare il primario di ostetricia e ginecologia che ha fatto nascere generazioni di senigalliesi, è stata la dottoressa Veronica Quagliarini, presidente del Panatlhon lunedì sera in occasione dell’evento organizzato in collaborazione con il Rotary Senigallia di cui è stato ospite Bebbe Bergomi. Un minuto di silenzio e un lungo applauso in ricordo del dotto Massacesi, scomparso il 22 maggio scorso a 93 anni. Una serata all’insegna dei valori dello sport di cui il Campione del Mondo, arrivato insieme all’ex portiere che ha militato nell’Ancona Andrea Mazzantini, è stato accolto dal calore dei tifosi e non si è sottratto a selfie e autografi, ma ha raccontato anche anedotti dei ‘ragazzi dell’82’: "Abbiamo una chat, ci sentiamo spesso, rispondiamo ancora tutti, tranne Zoff, ma bisogna capirlo, ha una certa età". E poi ha raccontato il suo rapporto con Bearzot, ma anche quanto gli mancano compagni come Gaetano Scirea o Paolo Rossi, con cui ha condiviso molto, sia in campo che fuori" - ha raccontato Bergomi - La serata ha visto l’ingresso nel Rotary del cardiologo Fabrizio Buffarini ed è stata anche l’occasione per parlare di sport a 360°, di quanto sia importante nella vita dei giovani.