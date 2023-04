Una relazione "malata" "Ammazzo te e tua figlia" Con coraggio lo denuncia

di Marina Verdenelli

Una relazione durata tre anni dove la gelosia avrebbe preso il sopravvento trasformando in un incubo la vita di una 40enne. Il compagno con cui ha avuto anche un bambino le avrebbe fatto passare momenti difficili con minacce e aggressioni, anche fuori dal lavoro, sotto il lockdown, al punto di temere anche per la sua vita. Così quando nel febbraio del 2020 lui, dopo aver scolato una bottiglia di grappa comprata in un supermercato, è piombato sotto casa sua minacciandola con frasi di questo tenore "ammazzo te e tuo figlio", la donna si è rivolta alla polizia denunciandolo. La vicenda è finita davanti al collegio penale del tribunale dorico dove un 43enne anconetano è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Ieri in aula, davanti al giudice Carlo Cimini, che presiede il collegio penale, sono stati sentiti diversi testimoni per ricostruire la vicenda e appurare o meno le responsabilità dell’imputato, difeso dall’avvocato Giandomenico Frittelli. La vittima, che non si è costituita parte civile, ha raccontato i comportamenti violenti subiti, non solo da lei ma anche dalla figlia della donna, nata da una relazione precedente. L’episodio clou risale al 19 febbraio del 2020, definito dall’imputato - anche lui ieri è stato sentito in aula - come il peggiore giorno della sua vita. L’uomo aveva riparato il cellulare della compagna e quando lo ha riacceso sono iniziati ad arrivare messaggi da parte di un altro uomo e "lì ho perso la testa – ha ammesso – e ho fatto cose che non avrei mai dovuto fare". Prima è andato al Lidl ad acquistare una bottiglia di grappa che si è bevuto. Poi in stato confusionale è andato sotto casa di lei, fuori Ancona, minacciandola. "Ero geloso sì – ha riferito l’imputato – ma anche lei lo era, mi controllava se stavo online". A far degenerare il rapporto sarebbe stata anche la figlia problematica della donna, dipendente da sostanze stupefacenti che avrebbe consumato in casa "senza nessun rispetto" ha detto il 43enne. L’uomo avrebbe sottoscritto anche delle regole della casa per far andare il rapporto bene ma anche quelle non sarebbero state osservate. A seguito della relazione turbolenta lui aveva ricevuto, a marzo dello stesso anno, un divieto di dimora per stare lontano dalla compagna che avrebbe maltrattato anche durante la gravidanza del loro figlio nato poi nel 2018. Discussione e sentenza al 14 giugno.