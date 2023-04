"Una rete già c’è ed è strutturata"

"Contatterei i servizi sociali del Comune, come prima cosa, che coordinano una rete strutturata per intervenire in questi casi. Tramite i servizi sociali si attiva l’associazione Servizio di strada che da moltissimi anni svolge un ruolo prezioso per il contrasto alle povertà e per l’assistenza ai senza fissa dimora in sinergia con l’assessorato e con altre associazioni della nostra comunità cittadina, come Avvocati di strada, Mensa del Povero e Santissima Annunziata. Il Servizio di strada ha un primo contatto e fornisce subito una risposta ai bisogni di queste persone, facendo una prima verifica del loro status. Così è possibile individuare la misura da attivare. Se si tratta, per esempio, di persone che hanno presentato istanza di protezione e stanno attendendo la sua formalizzazione, i servizi sociali si coordinano con la questura e con la prefettura, competente dell’accoglienza per i richiedenti asilo, attraverso i Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Se sono richiedenti asilo e i Cas, gestiti dalla prefettura, non hanno disponibilità di posti in accoglienza, i servizi sociali possono avvalersi delle strutture del Sistema accoglienza integrazione, il Sai, che è il sistema nazionale di accoglienza per i rifugiati del Ministero dell’Interno, realizzato attraverso la rete dei Comuni di cui fa parte anche Ancona. In mancanza di posti ci si può rivolgere in via temporanea a Un tetto per tutti, Servizio di accoglienza comunale per i senza fissa dimora, o in altre strutture in comuni limitrofi".