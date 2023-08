Una reunion solo per il festival "The Senti-Mentals" al Jamboree

Stasera alle 21,30 sul main stage di piazza Garibaldi del Summe Jamboree a Senigallia, ad animare la sereta saranno i Senti-mentals il fantastico gruppo Doo-wop che, dopo essersi sciolto, si riunisce solo in occasioni speciali come il Summer Jamboree. Apparsi per la prima volta sulla scena 25 anni fa con il loro album di debutto "Two Heads", i Senti-Mentals sono l’incontro tra Paul Eccentric, influenzato dal punk, e John Dobinson, ossessionato dal doowop. Il loro singolo "I Know Why" è diventato in poco tempo un punto fermo sulle piste da ballo europee, anche se la band non ha pubblicato un altro disco fino a "Who Knows Who Cares" circa 10 anni dopo. Il secondo album è proseguito da dove si erano interrotti un decennio prima, fondendo doowop classico, superba musicalità e armonie vocali senza tempo con influenze moderne e produzione all’avanguardia.

Ma la serata non finisce a Piazza Garibaldi: a seguire, per la prima volta al Summer Jamboree, si terrà l’Hera Dance Contest! Dalle 23.30 sulla pista da ballo di Piazza Garibaldi, ci sarà una gara di ballo a coppie "open level" aperta a tutti. A fare da giuria, gli incredibili insegnanti dei Dance camp e Boot camp. Continua anche la grande musica dal vivo, con i concerti alla Rocca si esibirà Jay Ernest con un incredibile tributo a Johnny Cash, accompagnato dai Don Diego Trio: sul main stage, invece, un’imperdibile reunion, quella dei Senti-mentals, seguita da un incredibile contest di ballo.

Piazza Manni fino a 2 ore prima dell’inizio della gara. Durante la serata, non mancheranno poi gli amati record hop, a cura di DJ Boppin’ Bangles, DJ Houserockin’ Chris, DJ Mickey Melodies e DJ The Desperados. Per chi crede che la notte del Summer Jamboree sia finita qui si sbaglia di grosso: i Dopofestival alla Rotonda a Mare aspettano tutti i ballerini, esperti e non, con i migliori DJs provenienti da tutto il mondo: in programma per oggi DJ Vangelis, DJ Jay Cee, DJ Voodoo Doll e DJ Giusy Wild.

Ma la festa continua anche sul lungomare Mameli all’altezza del civico 99 dove si potrà ballare fino al tramonto nel tratto di spiaggia libera trasformato in hawaiian beach. Aperto anche il vintage market, dove sarà possibile scegliere abiti e oggetti d’epoca. E come ogni giorno, fino a domenica dalle 17 alle 24 sarà possibile vedere le auto sfrecciare nel Motodrome, l’ultimo ed unico rimasto in Italia allestito in piazzale della Libertà.