Una ricca tre giorni. Stasera tocca a Baltimora. Domani e domenica il clou. Visite guidate già sold out

Inizia la ricca tre giorni della ‘Festa del Mare’. Il primo grande evento, stasera (ore 21.30) è il concerto di Baltimora sulla scalinata del Passetto. L’artista sarà affiancato dal chitarrista fidardense Nicola Marconi. Nella vicina pineta sarà presente il mercatino con artigianato, vintage e tipicità. Altro luogo iconico della città è il Porto Antico, dove per tutta la durata della festa saranno organizzati concerti, un mercatino a tema mare e lo street food gestito dagli stessi operatori, che andranno in deroga al fermo pesca ad effettuare la "calata" straordinaria per offrire al pubblico il pescato del giorno. Oggi (ore 19.30) si esibirà il duo The Johnnies. Lo street food sarà anche in piazza Cavour, con stand aperti oggi a cena e sabato e domenica a pranzo. La piazza ospiterà anche lo ‘stand della ricerca’, una piccola tensostruttura dove i ricercatori presenteranno le loro attività nel campo della pesca. Novità di quest’anno, le visite guidate (già sold-out): dalle grotte del Passetto al centro storico. Oggi (ore 17) si va da Porta Pia alla fontana dei Due Soli. Nel programma spicca il concerto gratuito di Fabrizio Moro (ore 21.30), cantante di grande popolarità e autore per colleghe come Noemi, Emma e Fiorella Mannoia. Musica anche al Porto Antico con il duo Moodoo. Per tutta la durata della festa alcuni esercizi di corso Amendola e vie limitrofe apriranno allo "Sbaracco" con sconti e offerte, mentre in centro si potrà ammirare l’installazione artistica ‘Sottozero’, con i suoi blocchi di ghiaccio cristallino all’interno dei quali saranno racchiusi preziosi gioielli. Per festeggiare Ancona e il suo mare la Direzione regionale Musei nazionali Marche propone visite nei luoghi più importanti della città antica. Oggi (ore 14.30, 15.30, 16.30) si inizia con l’Anfiteatro romano. Prenotazioni 071202602. Domani si replica, ma con orari diversi (ore 16, 17 e 18). Domenica apertura straordinaria del Museo Archeologico con ingresso gratuito. Un’occasione emozionante per riscoprire i tesori dell’archeologia delle Marche nel palazzo più bello di Ancona, con la terrazza vanvitelliana affacciata sul mare per ammirare prima il tramonto e poi i fuochi d’artificio al Porto Antico alle 22.30. Proprio domenica è la giornata clou della ‘Festa del Mare’. Come da tradizione il Duomo ospiterà la messa (ore 10.30). Previsto il potenziamento della linea 11 per raggiungere la Cattedrale. Alle ore 18.30 è in programma l’appuntamento più atteso: la processione in mare, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, a cura della Capitaneria di Porto e Stella Maris. Dopo la musica di Charlie Rock (ore 20), come si diceva spetterà agli immancabili fuochi d’artificio chiudere in bellezza la manifestazione.