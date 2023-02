Una rimpatriata 50 anni dopo degli studenti-prof

"Un tuffo nel passato di 50 anni, è la rimpatriata degli studenti della 4°C dell’Istituto Magistrali Caterina Franceschi Ferrucci di Ancona al 95% divenuti professori di ogni ordine e grado della scuola primaria e secondaria ed alcuni come me docenti universitari. Non è stato facile rintracciarli tutti. L’intelligence del Comitato Organizzatore ha comunque, fatto centro. E così i compagni sono pervenuti ad Ancona per la performance culturale all’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte e poi l’incontro conviviale allo storico ristorante Il Giardino, da tutta Italia. L’incontro l’ho definito epocale, perchè contrassegnato dallo stesso spirito goliardico, unico ed incredibile dell’anno 196869 della maturità. Molti di noi negli anni, hanno diradato e poi abbandonato i contatti, mentre altri li hanno mantenuti arricchendo le nostre competenze professionali, tanto che l’Accademia Poliarte di Ancona ne è divenuta, per alcuni come Giusi Conti, Elisabella Roso e tutti i componenti il Comitato Organizzatore dell’evento, il luogo prescelto per incontri, collaborazioni e sinergie. Ecco gli organizzatori: Piero Crispiani, già docente di Pedagogia all’università di Macerata, Marcello Verdenelli già docente di Italianistica all’Università di Urbino e Macerata, Maurizio Fanelli già dirigente scolastico alle “Pascoli” di Ancona e naturalmente il sottoscritto, già docente di Psicologia nelle università di Bologna, Macerata e Urbino e contemporaneamente per oltre 40 anni direttore dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona. Il programma, seppur in modo semplice e confidenziale, ha tenuto un profilo culturale alto con la Lectiomagistralis di Marcello Verdenelli su “Aforismi famosi di circostanza”, appropriati al recupero di una comunità di sentimenti robusti e duraturi, a cui sono seguite alcune brevi comunicazioni di Conti, Fanelli e una mia. E poi, tra il serio e il faceto, abbiamo presentato un esilarante video carosello di vecchie foto di repertorio degli anni della scuola, con reazioni di lacrime di gioia e disincanto per il tempo che passa: “Tempus fugit”. A suggello infine, dell’importanza dell’evento, ho voluto donare a ciascun mio compagno e collega una bellissima riproduzione dell’artista di Treia Andrea Santini, intitolata Apokalipsis, ‘Svelamento’ di san Giovanni il Battista, intonata al clima natalizio. Anche durante il convivio sono seguiti momenti di festa, serenità e la promessa di mantenere e rafforzare i legami attraverso anche l’uso dei social, seppur noi “figlidelcalamaio”, come dichiaro ai miei studenti figlidigitali invece. Una lezione di vita di cui nei calamitosi tempi correnti, c’è sempre più bisogno d’imitazione".

Giordano Pierlorenzi, Poliarte