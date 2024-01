Una sbarra nello zaino. Il messaggio alla ex: "Ti taglio la testa": un 48enne a processo

Lasciato dalla ex si presenta in casa sua, passando dal terrazzo, con uno zaino con dentro una sbarra di acciaio. Poco prima gli avrebbe mandato un messaggio minacciandola così: "Ti metto un’accetta in testa". Era da poco finito il lockdown quando un 48enne, rumeno, è stato fermato dalla polizia, in via Ricci, a Collemarino, Stando alla telefonata di aiuto fatta dalla vittima, l’uomo le avrebbe promesso di ucciderla e poi di togliersi la vita. Nei due giorni precedenti infatti c’erano stati dei diverbi, lei lo aveva mandato via di casa ma lui non ne voleva sapere di troncare la relazione. Adesso è finito a processo per porto abusivo di armi atte ad offendere. Una accusa che gli è stata accreditata per la sbarra con cui i poliziotti lo hanno trovato. L’incursione a casa della ex risale al 28 giugno del 2020. Mancava poco a mezzanotte quando la donna, 39 anni, aveva sentito dei rumori provenire dall’esterno, da una officina che confinava con la sua abitazione. Avvicinandosi alla finestra aveva intravisto l’ex che, con l’aiuto di una scala, cercava di raggiungere il terrazzo della sua camera da letto. Nel pomeriggio l’uomo le aveva inviato messaggi minatori sul cellulare e fatto numerose telefonate. A quel punto la 39enne ha telefonato al 113, impaurita che le potesse succedere qualcosa. Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto l’abitazione. Gli agenti sono saliti nell’appartamento e hanno visto l’uomo sul terrazzo della ex, nascosto dietro ad uno stendibiancheria. Lo hanno preso e portato fuori dall’abitazione. Aveva uno zainetto e lo hanno perquisito. All’interno c’era la sbarra in acciaio, con spigoli vivi, della lunghezza di quasi 40 centimetri. L’uomo inizialmente è stato denunciato per violazione di domicilio, minacce e porto ingiustificato di armi. A processo, davanti al giudice Pietro Renna, è solo per l’ultima imputazione. Prossima udienza il 5 aprile. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Toccaceli.