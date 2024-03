Una scelta dubbia: ci rimettono tutti

Non è spocchia, ma in certe situazioni bisogna dire le cose come stanno. Disputare una partita così importante in uno stadio da 1500 posti, non è un vantaggio per nessuno. Per i tifosi dell’Ancona che a Recanati, vista la vicinanza, sarebbero andati in tremila e invece si sono dovuti accontentare di 500 biglietti. Per i sostenitori della Recanatese, numericamente inferiori agli anconetani, ma che dovranno praticamente vedere la partita in un impianto blindato. Per l’ordine pubblico che tutti sperano possa godere un pomeriggio di assoluta tranquillità. Ma si sa che ci sono sempre insidie là dove le strutture non danno garanzie.