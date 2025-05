Una scultura dibattuta: "Tensione superficiale": al Cardeto l’opera di Tibaldi

Nuova ‘presenza’ artistica al Parco del Cardeto, dove domenica (ore 17) si potrà vedere ‘Tensione Superficiale’, installazione di Eugenio Tibaldi frutto di un progetto a cura di Alessandra Pioselli, prodotto da Sineglossa nell’ambito di ‘Sistema - la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile’, iniziativa nata per valorizzare il rapporto tra comunità e ambiente promossa dal Comune in collaborazione con vari soggetti e con il sostegno di Fondazione Cariverona.

Facendo riferimento alle forze di superficie dell’acqua, che creano una sottile membrana elastica a contatto con l’aria, l’opera rimanda all’energia epidermica della materia liquida in grado di sostenere gli insetti ‘pattinatori’, che scivolano sull’acqua con le loro zampe fini. A loro si ispirano i due elementi dell’installazione, TS_01 e TS_02, che vivono tra più elementi (acqua e aria, mare e suolo, città e vegetazione, scarti e nuove possibilità).

Così Ancona assume forma come città semiacquatica, in bilico tra alture e marine, luogo di transiti e traversate, città anfibia, poliforme. Ridefinendo la funzione di elementi dismessi, Tibaldi invita a riflettere sulle loro varie possibilità di esistere. Il tubo da ponteggio, zampa animale, sostiene un corpo che mantiene una estetica in divenire tipica del cantiere; le imbarcazioni in disuso sono elementi caratteristici del contesto antropico dorico e ritrovano nuova funzione diventando contenitori di materia viva, portatori di elementi primari della vita.

Lo scafo, riempito di terra fertile, è come un frammento del parco che prende vita e movimento. Prevista anche una passeggiata (ore 16) con ritrovo dalle 15.30 nell’atrio del Comune. L’opera di Tibaldi però, non sembra piacere a tutti. Giacomo Zoppi in una lettera al Carlino parla di "una vecchia barca a vela in disarmo e una canoa montati su tralicci di metallo usati per realizzare impalcature edili", costate "70 mila euro" (dato da verificare). Soldi che potevano esser usati per la manutenzione del parco", o "altri lavori utili". Zoppi ricorda che di fronte all’opera c’era un tavolo, tolto perché rovinato, "molto utile per chi si fermava per leggere studiare o altro. Potevano rimetterlo, magari con una targa di ringraziamento per il donatore".