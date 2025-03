Una "Secret Mostra" nello spazio di Piano C. Prima tour tra le opere di street art del quartiere

Si inaugura una nuova mostra al Piano C, lo spazio d’arte nel cuore del centro storico di Ancona, a Capodimonte.

Quali le opere che verranno esposte e quale l’artista? Per scoprirlo non c’è alternativa che varcare la soglia di via Podesti 33 oggi (ore 15.30). Si tratta infatti della prima ‘Secret Mostra’ della galleria guidata da Nicoletta Carnevali e Alessandro Moscatelli.

Per preparare mente ed occhi, prima di svelarla, è in programma un tour tra le opere di street art del quartiere, in compagnia di una guida d’eccezione come Annalisa Trasatti del Museo Omero, laureata in Beni culturali con indirizzo storico artistico con una tesi sulla didattica museale. Sarà lei a mostrare e spiegare le bellezze dell’arte contemporanea disseminate nel quartiere grazie al Festival AnconaCrea ideato da William Vecchietti, che ha portato tra i vicoli di Capodimonte artisti emergenti e di fama della pittura murale.