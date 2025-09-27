Una senigalliese tra i 5 magistrati

Cinque nuovi giovani magistrati hanno prestato il giuramento di rito, mercoledì 24 al tribunale di Ancona. Tra questi la c’era anche la 29enne senigalliese Giulia Bucari. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservanza delle leggi è avvenuto di fronte alla presidente del Tribunale Edi Ragaglia. Un momento solenne e significativo per la comunità senigalliese e per quella giudiziaria marchigiana, che accoglie nuove energie e competenze pronte a mettersi al servizio della giustizia.

La neo-magistrato, Giulia Bucari, vincitrice del concorso bandito nel 2023 e proclamata con decreto ministeriale del 3/9/ 2025, svolgerà ora un anno di tirocinio formativo negli uffici giudiziari della Corte di Appello, affiancando i magistrati togati nelle diverse attività giudiziarie e completando così il percorso di formazione sul campo. Con voce ferma e occhi lucidi, la neo magistrato Bucari ha pronunciato la formula che la vincola alla fedeltà al Paese e alla Costituzione:"Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana…".

La cerimonia si è chiusa un caloroso applauso che ha segnato il sigillo dell’atto e l’avvio di un nuovo percorso per cinque giovani magistrati e per la senigalliese Giulia Bucari. Dal canto suo la Presidente del tribunale ha sottolineato che "il giuramento pronunciato oggi non è un mero atto formale, ma rappresenta un vincolo morale e giuridico che lega ai principi fondamentali della nostra Costituzione e ai valori della giustizia".