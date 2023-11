Una serata all’insegna del rispetto delle donne

’Dai sensi la donna. No, non è mai finita per una donna’. E’ il titolo di un evento a metà fra l’incontro e lo spettacolo teatrale che andrà in scena questa sera (ore 21.30, ingresso libero) nella chiesa di San Francesco a Camerano. In scena ci saranno Luca Violini, noto attore e doppiatore, Sara Tassi, storica dell’arte, Roberta Cesaroni, psicologa e life coach, e Agnese Testadiferro, giornalista. Si partirà dalla lettura di testimonianze di violenza subita alla visione che l’arte figurativa ha avuto ed ha della donna, per passare a una visione di rinascita, di ricostruzione interiore della donna violata, attraverso temi di psicologia positiva e letture di donne in rinascita. Il fil rouge che lega i contenuti dello spettacolo sono i cinque sensi.