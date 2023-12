Una serata con la musica live dei Moonshadows tra pop, folk e sonorità della West Coast

Si rinnova l’appuntamento con la musica live al Bar Franco dei fratelli Rossi di Ancona. Venerdì, a partire dalle ore 21.30, nel locale di via Palestro si esibiranno i Moonshadows, duo composto da Riccardo D’Angelo, voce e chitarra acustica, e Mary O’Neal, voce, ukulele e chitarra acustica, per l’occasione affiancati dal batterista Nep. Il repertorio dei Moonshadows spazia tra pop, folk, country e sonorità della West Coast, con arrangiamenti originali di canzoni popolari. In scaletta, abitualmente, si possono trovare brani di celebri artisti come Art Garfunkel, Bob Dylan, Joan Baez, Carly Simon, Cat Stevens, Kanye West, Neil Young e dei sempre amatissimi Beatles . Dalle ore 19 si potrà ‘usufruire’ dell’apericena che rappresenta uno dei motivi di attrazione della casa. Prenotazioni dei tavoli: 3473141752 e 3393273440.