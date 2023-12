Una serata di gospel a Chiaravalle: sul palco ecco i "Serenity Singers"

Prosegue nel segno del gospel ‘EccentriCittà’, il cartellone 2023/2024 del Teatro Comunale di Chiaravalle, nato dalla collaborazione fra il Comune e l’Amat, con il sostegno della Regione. Il genere musicale natalizio per eccellenza risuonerà questa sera (ore 21) al ‘Valle’ per la gioia di centinaia di appassionati che ogni anno, in questo periodo di feste, attende con ansia l’arrivo di interpreti capaci di far vivere emozioni uniche grazie alla loro vocalità ‘ispirata’.

In questo caso il protagonista è un gruppo americano, quello dei Serenity Singers, provenienti dalla città di Baltimora. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il ‘San Severino Blues Festival’, garanzia di qualità. Non a caso la formazione che si esibirà questa sera al ‘Comunale’ è una delle migliori nel panorama statunitense.

Il gruppo è stato fondato dalle cantanti Veronica Martinez e Vanessa Lynch, alle quali si affiancano le voci di William Lynch, Davon Fleming e Therron Delane Fowler, con Marcus ad accompagnarle al pianoforte. Lo spettacolo non deluderà le aspettative del pubblico, grazie a un riuscito mix di ottime armonie, arrangiamenti musicali sofisticati e godibilissimi, e una line up coinvolgente, elemento chiave delle esibizioni dei gruppi gospel, capaci spesso di rendere protagonisti dei loro concerti anche il pubblico. Biglietti (platea e palchi centrali 20 euro, palchi laterali 18 euro, speciale studenti fino a 19 anni euro 10, con ridotto under 25 e over 65 e convenzionati vari) disponibili alla biglietteria del teatro, che oggi sarà aperta dalle ore 18 fino ad inizio concerto, e su www.vivaticket.com.

Stasera (ore 21.15) il gospel è di scena anche ad Osimo, dove il locale Rotary Club rinnova quella che è diventata una vera e propria tradizione al Teatro La Nuova Fenice. E’ qui che si potranno ascoltare le voci del Sunshine Gospel Choir, protagonista del ‘Gospel Live Show. La formazione da oltre venticinque anni interpreta sulla scena internazionale la ‘musica dell’anima’, senza frontiere. Fondato e diretto da Alex Negro, il gruppo interpreta con dirompente musicalità ed un originale impatto sonoro e scenico la musica corale e religiosa afroamericana. Dal lontano 1998 ad oggi il Sunshine Gospel Choir ha all’attivo più di 900 concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, palasport e teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.