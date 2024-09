Una serenata sotto casa per la futura sposina sulle note di Ramazzotti

Una serenata, sotto casa, cantando il brano di Eros Ramazzotti, "Più bella cosa". È stata intonata giovedì sera in via Matteotti da un gruppo di ragazzi e ragazze amico di una coppia di futuri sposi. La sorpresa era per lei, da parte dello sposo, che per dimostrarle il suo amore ha pensato di agire come si faceva una volta, con una serenata sotto casa. Ma doveva essere ancora più speciale. E allora perché non fargliela cantare in coro insieme agli amici? Detto fatto. Attorno alle 22 il gruppetto, una 20ina di persone, si è dato appuntamento sotto casa della sposa e ha fatto partire la base musicale del brano di Ramazzotti cantando la canzone a squarciagola. La sposa si è affacciata godendosi il momento. Anche i vicini di casa hanno assistito alla sorpresa contenti per lei. Il gruppetto ha concluso con un "viva gli sposi". Nemmeno la pioggia li ha fermati. Qualcuno ha fatto anche dei video con il cellulare. Cantare d’amore, come riporta lo stesso brano di Eros, non basta mai. La serenata è finita con un applauso scrosciante e fischi di gioia. Anche qualche passante si è divertito a partecipare al coro alzando le mani per fare un po’ di coreografia all’iniziativa.