"Una serie di eventi nel ricordo di Michele"

"Vogliamo far rivivere in ricordo di Michele, la sua passione per la lettura, la ricerca storica, l’amore per i ragazzi in collaborazione con le scuole, le associazioni locali del territorio montano ed in particolare dei Comuni di Staffolo e Cupramontana, dove Michele ha portato una forte integrazione delle due biblioteche in rapporto con l’Istituto Comprensivo". Così dal sistema Bibliotecario dell’Esino – Frasassi un anno dopo la scomparsa del bibliotecario Michele Bomprezzi travolto dal fango nella terribile alluvione del 15 settembre 2022. "Michele Bomprezzi – aggiungono – per 15 anni ha lavorato per il sistema bibliotecario locale dell’Esino – Frasassi gestendo le biblioteche ed i Punti Informagiovani in diversi Comuni del comprensorio, oltre alla collaborazione con il parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Lui è riuscito a creare in ogni posto in cui ha svolto servizio una comunità costruita intorno alla lettura e alla cultura. Grazie alla sua passione, alla competenza ed ai suoi modi gentili e discreti i Comuni e tutto il sistema bibliotecario porteranno per sempre il suo ricordo. Per questo stiamo organizzando una serie di eventi a partire dall’anno scolastico appena iniziato. Nell’arco di una settimana, ogni anno, verranno organizzati eventi dedicati a ragazzi e adulti in tutte le biblioteche facenti parte del sistema".